Un Calhanoglu da gestire in 4 giorni | l’Inter dribbla i rischi – CdS

è rientrato dopo il terzo infortunio stagionale e lo ha fatto dal 1? nel derby. In vista del doppio confronto con la Fiorentina,punta a gestirne il minutaggio.GESTIONE –domenica è rientrato congiocando il derby di Milano. Il mese di astinenza dal campo si è fatto sentire, tant’è che il turco è stato praticamente uno dei peggiori in campo e, suo malgrado, artefice in negativo dell’azione che ha portato allo svantaggio interista per opera di Tijjani Reijnders. Nelle prossime 96 oregiocherà ben due volte contro la Fiorentina: domani nel recupero della quattordicesima giornata e poi lunedì nel ritorno valido per la ventiquattresima. La gestione diè obbligata.e Simone Inzaghi non vogliono correre. Il turco ha patito tre infortuni in questa stagione e bisogna evitarne un quarto.