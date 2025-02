Agi.it - Un anno esatto al via delle Olimpiadi di Milano Cortina

AGI - L'Italia ai Giochi olimpici invernali ha conquistato 141 medaglie, 116 sono state vinte negli sport invernali, ovvero quellineve che a livello nazionale fparte della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) mentre a livello mondiale di quattro federazioni diverse, Fis (sci e snowboard), Ibu (biathlon), Fibt (bob e skeleton) e Fil (slittino). Per i colori azzurri due gli sport con più medaglie ai Giochi, sci alpino e sci nordico con 36 ciascuno, seguiti dallo slittino con 16. Queste le prospettive disciplina per disciplina in vista di-Cortina 2026 SCI ALPINO FEMMINILE (18 medaglie nelle precedenti edizioni) Per quanto concerne lo sci alpino, bisogna necessariamente separare i due settori. Quello femminile da un decennio gode di risultati tra lo storico e il clamoroso.