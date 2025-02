Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità dall’allenamento all’aperto verso il Como, retroscena su Frattesi, la possibile avversaria in semifinale di Coppa Italia

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 4 febbraio 2025– 3 febbraio 2025– 2 febbraio 2025– 4 febbraio 2025: chi sfiderebbero i bianconeri inin caso di passaggio del turno contro l’Empoli? Il verdetto ufficialeOre 23:00 –, ecco chi potrebbero affrontare i bianconeri in: tutto dipenderà dal passaggio del turno contro l’EmpoliCalciomercato, ilspiazza i tifosi: «C’è stato un contatto con Giuntoli».