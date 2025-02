Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-02-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nessun rallentamento per le riforme sulla giustizia ha detto Nordio concludendo La sua informativa sul caso altri l’altro giorno magistrato ironicamente ringraziato il ministro perché finalmente aveva contattato la magistratura la magistratura ha contattato la maggioranza andremo avanti senza esitazioni ha spiegato il guardia Sicily e andiamo ora in medioriente piano per garza proposto dal presidente americano Trump Age tira benzina sul fuoco lo ha fermato a Massa all’indomani della conferenza stampa di Trump con il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha Washington durante la quale ha annunciato negli Stati Uniti prenderanno il controllo della strisce che ti verranno sfollati per sempre nei paesi vicini è morto ieri martedì 4 febbraio Lisbona Aga Khan IV fondatore presidente della Campbell network leader spirituale dei musulmani sciiti ismailiti a renderlo noto è stata la sua stessa fondazione spiegando che è mancato serenamente circondato dalla sua famiglia assicurando che nei prossimi giorni sarà annunciato successore dopo la lettura delle tue volontà sarebbe stato un cittadino georgiano e da picchiare l’incendio degli uffici sotto la torre di controllo dello Scalo aeroportuale di Ciampino a quanto ricostruito l’uomo arrivato da che giorno in Italia non era conosciuto alle forze dell’ordine il cittadino georgiano è stato bloccato e sono in Corso approfondimenti da parte della polizia Mosca aperta negoziati con chi è vedere skin di oltre 45 mila soldati da inizio guerra tedesche di fatto un presidente illegittimo dell’Ucraina dice il Cremlino pronto a negoziati diretti con Moscato è l’unica via per la pace risponde zielinski Le terre l’Ucraina in cambio degli aiuti americani dice Trump si è investimenti americani riferisci ancora zielinski per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in Host In collaborazione con Agenzia Italia Stampa