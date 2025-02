Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale e buona giornata Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale un razzista volta sradicare la causa palestinese a Marta definito così oggi il piano del presidente statunitense Donald Trump sul Gazza mentre la NP lo respinge fermamente ieri nel corso di una conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu Trump ha affermato che gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gazzi che palestinesi dovrebbero lasciare Gaza per sempre il presidente americano Inoltre detto che Gazzara la Riviera del Medio Oriente la Cina Si oppone al trasferimento forzato che ha per obiettivo la popolazione di Gaza il piano Trump non piace neanche ad Arabia Saudita in Turchia Tagliani vedremo il piano ma noi stiamo per i due stati dell’Unione Europea sta pianificando di colpire la Silicon Valley con misure di ritorsione di Donald Trump concretizzerà La minaccia di imporre dazi i prodotti europei e quanto scrive il Financial Times citando due funziona conoscenza del piano la commissione utilizzerebbe il cosiddetto strumento di anti coercizione contro le Big Tech americane lo strumento contente all’esecutivo europeo di imporre restrizioni di Commercio di servizi si stabilisce che un paese sta utilizzando le tariffe sulle merci per portare i cambiamenti di politica la Cina Trump c’è bisogno di dialogo non di darti ragionevole stop americano i pacchi da Cina e Hong Kong e voltiamo pagina non meloni ministri Nordio piantedosi in parlamento per il governo a riferire sulla Liberazione del generale libico Osama al maschile oggi alle 12:15 alla camera alle 15:30 al Senato scontro sulla diretta TV garantita Palazzo Madama la prima negata e poi Concetta Montecitorio dopo la protesta degli opposit In collaborazione con Agenzia Italia Stampa