Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-02-2025 ore 11:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio siamo in medioriente Trapani italiano controlleremo noi Gaza palestinesi via per sempre sarà la nuova Costa Azzurra la replica dei massi il piano di Trump per Gazza è ridicolo serve fine occupazione non era condivisa e nessuna delle due parti può decidere di controllarla voltiamo ora pagina andiamo in Svezia sparatoria in una scuola di orebro vicino a Stoccolma 11 morti secondo la polizia l’autore tra le vittime la polizia ritiene la statino abbia agito da solo ma non esclude la possibilità che avesse dei complici la sparatoria avvenuta in una scuola per adulti Campus Libertà a 200 km da Stoccolma e andiamo ancora a parlare di politica meloni attacca il PD sui flussi un sistema che mi meloni scappa per non spiegare risponde Slime e ho presentato un esposto alla Antimafia dichiarato la premier critiche le opposizioni con te Ci prende per idioti Nordio piantedosi riferiranno in aula sul almatree e cambiamo ancora argomento terremoti a Santorini e fuga dall’isola partono a migliaia forte scossa di magnitudo 5 quasi 9000 in fuga dall’isola le scuole chiuse momenti di panico in Grecia dopo Lo sciame sismico in 24 ore più di 550 scosse con magnitudo superiore a 3 della scala Richter pronto negoziati diretti con Moscato è l’unica via per la pace a quasi 3 anni dall’ invasione russa il presidente ucraino cambia linea la terre rare Ucraina in cambio degli aiuti americani dice Trump investimenti americani risponde zielinski e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di Ascona In collaborazione con Agenzia Italia Stampa