Ultime Notizie Roma del 05-02-2025 ore 08 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza un controllo a lungo termine che porterà stabilità al medioriente Gazzara la Riviera del Medio Oriente l’ho detto da un’altra mi in una conferenza stampa con Benjamin Netanyahu ripetendo che si devono lasciare Gazza vivere in altri paesi in pace è un simbolo di morte distruzione per decenni li palestinesi vogliono tornarci perché non hanno alternative dall’attacco del 7 ottobre stiamo combattendo i nostri nemici e cambiando il volto del medioriente abbiamo devastata ma abbiamo decimato isola aggiunto Netanyahu Israele non è mai stato così forte ma per assicurare il nostro futuro Dobbiamo finire il lavoro concluso precisando di Israele finirà la guerra vincendo la la vittoria di Israele sarà la vittoria dell’America Latina risponde a Trump con la stessa moneta passi fino al 15% su gas di carbone Americani fino al 10% sul petrolio alcune auto attrezzature agricole indagine antimonopolio contro Google e denunciano w o w i negozi attesa per una telefonata per il presidente americano Trump non ho fretta gli parlerò al momento opportuno dice in Europa Parigi insiste sulla linea dura di Londra si infila Borderline e non chiude la porta la trattativa con gli Stati Uniti smorza i toni con la Cina intanto apre alla fine e flessibilità nel fatto sui fondi per la difesa muro della Germania baltici mediterranei vogliono scorporare le spese dai bilanci mercatino attesa rimbalza praticamente loro che vuol dire Marciano lente euro ancora in calo sul dollaro non meloni Manor di piantedosi in parlamento per il governo a riferire sulla Liberazione del Generale Lee Di mal Mastri l’informativa alle 12:15 alla camera alle 15:30 al Senato scontro sulla diretta TV garantita Palazzo Madama prima legata e poi concesso a Montecitorio dopo la protesta posizioni per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa