Calciomercato.it - Ultimatum a Thiago Motta, annuncio in diretta sull’esonero

e la Juventus si giocano moltissimo nelle prossime settimane, la posizione del tecnico italobrasiliano inizia a essere a rischioFino alla fine del 2024, pur zavorrata da tantissimi pareggi, la Juventus aveva perso in gare ufficiali soltanto una volta in questa stagione. Nel solo mese di gennaio, sono arrivati ben tre ko per i bianconeri, contro Milan in Supercoppa, Napoli in campionato e Benfica in Champions League, a fronte di una sola vittoria, quella con i rossoneri in Serie A.in– Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Un rendimento che evidentemente non può far piacere all’ambiente e che lancia l’allarme sulle prospettive stagionali. Occorre una netta inversione di tendenza, sperando che gli innesti di calciomercato – Lloyd Kelly l’ultimo in ordine di tempo ad arrivare – possano dare una mano concreta.