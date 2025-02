Inter-news.it - UFFICIALE – Inter e WTW insieme: ecco di che partnership si tratta!

Leggi su Inter-news.it

L’ha chiuso un nuovo e importante accordo dicon WTW Insurance Brokerage Official. Il club nerazzurro lo ha comunicato direttamente sul proprio sito, spiegando anche di cosa si. Di seguito il comunicato da parte della società di Viale della Liberazione.COMUNICATO– L’ha chiuso un nuovo accordo dicon un importante colosso della Finanza. Questo il comunicatoapparso sul sito del club nerazzurro: “FCnazionale Milano e WTW sono felici di annunciare di aver siglato un accordo di, con WTW che diventa Insurance Brokerage Official Partner del club nerazzurro”. Questo accordo, nato al seguito di un legame di collaborazione profondo e duraturo tra le due organizzazioni, celebra l’unione tra WTW, leader nel settore della consulenza e del brokeraggio assicurativo, e l’, brand globale e icona del calcionazionale, rafforzando l’impegno comune a sostegno dei valori dello sport e per l’eccellenza e l’innovazione.