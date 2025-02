Ue valuta stop esenzione dazi su pacchi e-commerce sotto 150 euro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 feb. (askanews) – La Commissionepea mette nel mirino gli acquisti via internet di beni di valore contenuto, su cui rileva una impennata negli ultimi anni, e su cui nell’ambito di una serie di misure ipotizza “la soppressione dell’daisuidi valore inferiore a 150”, assieme al rafforzamento dei controlli con la riforma generale delle Dogane. Con un comunicato, Bruxelles afferma che sta adottando misure per affrontare i rischi derivanti dalle importazioni di basso valore vendute tramite rivenditori online (e-) di paesi terzi e mercati che ospitano operatori commerciali di paesi terzi. Per questo ha pubblicato oggi una comunicazione sul commercio elettronico battezzata “Un pacchetto completo di strumenti dell’Ue per un commercio elettronico sicuro e sostenibile”.