Ue Mattarella | dobbiamo rinnovarci per contribuire a pace mondiale

Leggi su Ildenaro.it

Marsiglia, 5 feb. (askanews) – L’Unione europea “ha dimostrato di saper agire con efficacia nelle crisi, come durante la pandemia, e di saperci opporre con unità di intenti alle inaccettabili violazioni del diritto dei popoli, come nel caso dell’aggressione russa all’Ucraina. Con la stessa efficacia ed unitàora, per salvaguardare la sicurezza ed il benessere dei popoli europei ealla, a partire dalla dimensione mediterranea e dal rapporto con il contiguo continente africano”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionella lectio magistralis pronunciata in occasione della laurea honoris causa all’università d’Aix Marseille. Secondo il capo dello Stato “non può guidarci la rassegnazione ma la volontà di dare contenuti ai passaggi necessari per ottenere questi risultati”.