Anteprima24.it - Udicon Apice parteciperà all’incontro ‘Bullyface – Il volto del bullismo’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl 6 febbraio 2025,(Unione per la difesa dei consumatori) sede zonale disarà presente al convegno nazionale “BullyFace – Ildel bullismo”, il sesto incontro nazionale dedicato al bullismo e al cyberbullismo. L’evento si svolgerà presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, dalle ore 10 alle 12.30, e coinvolgerà studenti delle scuole secondarie di primo grado, inclusi i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Emanuele Falcetti di. Questo convegno si concentrerà sulle sfide sociali e culturali legate al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni che continuano a colpire le nuove generazioni.“Con BullyFace vogliamo riaffermare il nostro impegno nella sensibilizzazione e prevenzione di questi problemi che lasciano segni indelebili nei giovani. In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti ai ragazzi, coinvolgendo esperti e studenti in un dialogo costruttivo.