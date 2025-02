Ucraina Zelensky Pronto a negoziati diretti con Putin

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr, si dicea sedersi al tavolo delle trattative con Vladimirper porre fine alla guerra iniziata quasi tre anni fa. In un’intervista con il giornalista Piers Morgan, trasmessa su Youtube,ha spiegato di essere disposto a impegnarsi in colloquicon il presidente russo “se questa è l’unica soluzione per portare la pace ai cittadini ucraini.”. “Non sarò gentile con lui. Lo considero un nemico – ha aggiunto il leader ucraino -. E a dire il vero, credo che anche lui mi consideri un nemico”.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).L'articolocon” proviene da Ildenaro.it.