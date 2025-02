Anteprima24.it - Ucciso per errore e sciolto nell’acido, tre condanne a 30 anni

Tempo di lettura: 2 minuticon un colpo di pistola alla nuca e poiperché scambiato per l’amante “indesiderato” della sorella di un camorrista legato al clan Polverino: il Gup di Napoli Fabio Provvisier ha inflitto trea 30di carcere nei confronti di tre imputati ritenuti coinvolti nel rapimento, nell’omicidio e nella distruzione del cadavere di Giulio Giaccio, la sera del 30 luglio del 2000.La vittima, che aveva 26, venne uccisa dopo essere stata sequestrata da finti poliziotti nei pressi della sua abitazione, nel quartiere Pianura di Napoli, mentre era in compagnia di un amico.Fu proprio quest’ultimo a riferire l’accaduto ai familiari di Giaccio i quali, il giorno dopo, presentarono denuncia di rapimento dopo avere capito che non erano state le forze dell’ordine a prelevare Giulio.