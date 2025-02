Tv su Sky Arte Uomini e Dei Le meraviglie del Museo Egizio

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 feb. (askanews) – “e Dei. Ledel” è il documentario Sky Original sulla storia del più anticoal mondo dedicato all’antica civiltà, in esclusiva dall’8 febbraio su Skyalle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Un affascinante viaggio alla scoperta deldi Torino, a 200 anni dalla sua fondazione, che si svelerà attraverso gli oltre 40.000 reperti, tra cui sfingi, statue monumentali, amuleti e sarcofagi, testimoni di una civiltà millenaria. Insieme all’inconfondibile voce del Premio Oscar Jeremy Irons si ripercorrerà il corso del Nilo, da Giza fino a Luxor, sulle tracce dei grandi esploratori e archeologi del passato: Donati, Drovetti, Schiapparelli. Andando a ritroso nel tempo, alla metà del 1500, quando i Savoia, per dare prestigio alla loro capitale riscrissero il mito delle origini egizie di Torino.