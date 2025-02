Ilveggente.it - Tutto finito con la Ferrari: rivelazione agghiacciante

con la: eppure c’è stato davvero qualcosa di clamoroso tra le parti. Lasulla Rossa è. Le parole Ci sono quegli uomini, quelle figure, che quando le vedi le colleghi ad una cosa. Come i nomi: quando un genitore deve sceglierlo per il proprio figlio, molto spesso, capisce che non è il caso se lo collega ad una persona che non è che gli sta tanto simpatica. Detto questo, se uno pensa a Jean Todt pensa alla. Ne siamo sicuri.con la(Lapresse) – Ilveggente.it“Quando arrivai nel 1993 c’era un castello in rovina. L’area design in Inghilterra – ha detto a Repubblica – in sede una galleria del vento vecchia a inutilizzabile. Ma piano piano abbiamo costruito un gioiello. Da solo non avrei fatto niente, sono stato bravo a formare e tenere una squadra per anni, facendone un dream team.