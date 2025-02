Ilgiorno.it - Tutti pazzi per I Patagarri: “Carichi di belle novità. Pronti a celebrare la nostra Milano, che ci ha sempre accolti”

, 5 febbraio 2025 – Un momento speciale per I, il quintetto lanciato dall’ultima edizione di X Factor, dove la band milanese è arrivata al terzo posto (alle spalle di Les Votives e Mimì Caruso, la vincitrice di questa stagione). “Stiamo vivendo un periodo intenso, stiamo lavorando tanto, scrivendo, componendo e siamodiche presto vi faremo ascoltare e che vi racconteremo” ha scritto la band su Instagram parlando di questi primi mesi dopo la fine della trasmissione. “Abbiamo intenzione di stare in giro per l’Italia a fare festa con voi per tutta l’estate, ma prima vogliamoancora una volta lacittà che ci ha” – hanno aggiunto i cinque musicisti -. Le prime due date disono sold out, ne apriamo una terza,all’Alcatraz il 27 marzo” (insieme ad altre tre date a Roma, allHacienda) Un traguardo non da poco considerando che il locale di via Valtellina è uno dei palchi cult della musica dal vivo milanese (e non solo).