Gamberorosso.it - Tutti i segreti del gelato. Un programma tv racconta cosa c'è dietro a coni e coppette

Il segreto per undi qualità? Tradizione, maestria ma soprattutto una cura scrupolosa nella scelta degli ingredienti. Sì, perchéogni cono si nasconde un processo attento, che parte da materie prime d'eccellenza nel segno della valorizzazione del territorio per arrivare nelle mani esperte dei maestri gelatieri. Un percorso affascinante da esplorare con "e Dintorni. Dalla Farm alla Gelateria", la serie tv realizzata da Gambero Rosso con Città delin onda su Sky, canali 133 e 415, dove i luoghi e i loro ingredienti più pregiati diventano protagonisti.“e Dintorni”. Il valore della filiera certificataDai fichi d’India dell’Etna al bergamotto di Calabria, dalla noce pura di Sorrento alla liquirizia Dop, passando per la melannurca campana Igp e la melagrana siciliana.