Turismo spaziale, quanto costa viaggiare nello spazio

Negli ultimi anni, ilha subito una rapida evoluzione, passando dall’essere un sogno fantascientifico a una concreta opportunità per pochi privilegiati. Diverse aziende stanno investendo in questa nuova frontiera del lusso, offrendo esperienze straordinarie al di fuori dell’atmosfera terrestre. Marealizzare il sogno di un viaggio?Space Perspective: un viaggio a “soli” 125 mila dollariTra le aziende leader del settore c’è Space Perspective, una società statunitense fondata nel 2019 che propone un’esperienza unica con la sua Spaceship Neptune. Questo veicolo, composto da una capsula pressurizzata collegata a un enorme pallone, permette ai passeggeri di raggiungere una quota massima di 30 chilometri. Sebbene non venga oltrepassata la soglia dei 100 chilometri, considerata il confine convenzionale dello, il viaggio offre una vista mozzafiato del pianeta Terra dalla stratosfera.