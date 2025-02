Iltempo.it - Turismo in treno: +4% in due anni. Il white paper di Trainline

Leggi su Iltempo.it

Ilè sempre più popolare per i viaggi di piacere in Italia, registrando una crescita del 4% negli ultimi due. Questo risultato, emerso daldi, la principale piattaforma indipendente di viaggi ine in pullman in Europa, si basa su una ricerca condotta da SWG nel gennaio 2025 e sull'analisi dei dati interni di. Lo studio, presentato durante l'evento “Tutti i treni portano a Roma”, analizza il ruolo cruciale del trasporto ferroviario per ilsostenibile, evidenziando i progressi e le sfide per liberare il pieno potenziale del settore. Liberalizzazione e concorrenza: un'opportunità per i collegamenti internazionali La liberalizzazione del settore ferroviario, con l'aumento della concorrenza e dei nuovi operatori, è un driver di crescita per il mercato, aprendo opportunità per i collegamenti internazionali.