Turismo, in Italia aumentano gli arrivi dalla Turchia

ROMA (ITALPRESS) – Sempre più viaggiatori provenientiscelgono l’per il suo patrimonio culturale, l’arte, la moda e la cucina. Nel 2024 il numero diè pari a 353 mila, con una crescita del 9% sull’anno precedente. Lo rende noto l’Enit, l’Agenzia Nazionale del, che partecipa all’Emitt di Instanbul, la fiera dedicata ai viaggi e ai servizi nel. Il 90% dei flussi turchi arriva da Istanbul. Più in generale, inle entrate turistiche nel 2024 hanno raggiunto i 61 miliardi di dollari, in aumento dell’8,3% rispetto all’anno precedente, come rileva l’istituto di statistica del Paese. I principali bacini di riferimento si sono confermati l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia centrale, con Russia, Germania e Regno Unito a dominare il settore.Bene anche mercati emergenti come le Americhe, l’India e la Cina, che hanno registrato una notevole crescita nel 2024.