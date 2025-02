Romadailynews.it - Turismo: Aurigemma, Francigena e cammino di Santiago patrimoni inestimabili

“Desidero innanzitutto ringraziare i relatori intervenuti questa sera per la presentazione della Mostra. Grazie a tutti voi per aver contribuito in maniera cosi’ significativa al successo di questa iniziativa”. Lo ha dichiarato in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello, intervenuto oggi a Roma presso il WeGil all’inaugurazione della mostra “Gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa: dalla Viaai Cammini didi Compostela”. Gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa “rappresentano uno inestimabile che unisce storia, cultura e spiritualita’: ogni metro di questi cammini rappresenta le tante identita’ diverse della nostra Europa. Le tante identita’ unite dalle comuni origini giudaico-cristiane, vero collante della nostra Europa.