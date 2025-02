Lapresse.it - Turismo accessibile, torna Marche for All

Oltre 1,8 milioni di euro per unsempre più inclusivo:for All, il progetto giunto alla sua seconda edizione, che punta a rendere l’esperienza turistica nella regionea tutti e senza barriere. “Investire nelsignifica affrontare un tema di grande rilievo di fronte al quale sono necessarie azioni concrete – ha sottolineato il presidente della Regionecon delega alFrancesco Acquaroli -. Persi intende infatti sostenere il territorio per migliorare l’offerta turistica e renderla più inclusiva per le persone con disabilità o bisogni speciali in modo che possano godere della possibilità di viaggiare e soggiornare, trascorrere il proprio tempo libero in condizioni migliori e di autonomia, di sicurezza a anche comfort.