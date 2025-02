Justcalcio.com - TS – Lazio, la lista ufficiale per la Serie A dopo il calciomercato: fuori l’ex Juve

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 20:02:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport:, Belahyane si presenta: le prime parole“Parliamo di una grande squadra con tanta storia e ottimi giocatori. Darò tutto in ogni partita, giocando al massimo e rispettando sempre la maglia. Mi reputo un centrocampista tecnico, che non ha paura di giocare il pallone sotto pressione e aiutare la squadra. In campo sono aggressivo, cerco sempre di recuperare il maggior numero possibile di palloni. Mi piace anche servire gli attaccanti con degli assist, cercherò di realizzarne tanti. Ho già avuto mister Baroni a Verona, mi parlava molto, è stato fondamentale per farmi scoprire laA. Sono felice perché penso possa insegnarmi ancora molto. Conoscevo ovviamente già Noslin, visto che eravamo insieme a Verona.