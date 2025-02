Justcalcio.com - TS – 65 milioni di flop ex Juve da Bonucci a Morata

2025-02-05 12:50:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport:Unrosso. bianconero da circa 65, euro più, euro meno, senza considerare quelli lordi per i vari ingaggi. Dall’estate 2017 a oggi, tanti giocatori con un passato glorioso allantus hanno fallito in quel di Milanello. Chi è passato in maniera diretta dallaal Milan e chi invece è arrivato in rossonero dopo un tappa intermedia in altri club. L’ultimo di questo esclusivo elenco composto da Leonardo(il primo di questo ultimo ciclo), Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, è ovviamente Alvaro, ceduto (in prestito con diritto) al Galatasaray dopo l’addio nato anche per il mancato feeling con Sergio Conceiçao. Lo spagnolo è stato salutato frettolosamente da Ibrahimovic prima del derby («gli auguro il meglio; alcune storie per varie situazioni non fanno “clic”») e lunedì sera, mentre il Milan si scatenava sul mercato, ha esordito con la squadra di Istanbul nella vittoria per 1-0 in trasferta contro il Gaziantep subentrando all’ex napoletano Mertens.