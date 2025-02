Lanotiziagiornale.it - Trump vuole ridisegnare il Medio Oriente trasferendo i palestinesi nei Paesi arabi vicini e occupando militarmente la Striscia di Gaza che diventerà “la riviera del Medio Oriente”

Il trasferimento deidalladiai, il controllo dell’area nelle mani degli Stati Uniti che la trasformeranno nella “del” e l’addio definitivo alla politica dei “2 popoli in 2 Stati”. Il discutibile piano di Donaldperil, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, è stato ufficializzato al termine dell’incontro alla Casa Bianca con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu.Parlando in conferenza stampa e sorprendendo non poco i giornalisti presenti, il tycoon ha illustrato la sua idea spiegando quale sarà, secondo lui, il futuro delladi. Come riferisce la Cnn,ha affermato che “gli Stati Uniti prenderanno il controllo delladi”, schierando le proprie truppe e rendendosi “responsabili dello smantellamento di tutte le pericolose bombe inesplose e delle altre armi sul territorio”.