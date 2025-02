Lanotiziagiornale.it - Trump vuole cancellare Gaza e i palestinesi, ma nemmeno lui ci riuscirà

Donaldha annunciato l’intenzione di prendere il controllo della Striscia di, espellere l’intera popolazione palestinese e trasformare l’area in una “Riviera del Medio Oriente”. Non serve una grande analisi per capire di cosa si stia parlando: pulizia etnica su vasta scala, in purezza., mai timido nel suo revisionismo imperiale, porta questa volta l’arroganza a livelli inediti. L’espulsione forzata di circa due milioni diè vietata dal diritto internazionale, in particolare dalla quarta Convenzione di Ginevra, che proibisce i trasferimenti coatti di popolazioni civili. Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di un crimine di guerra, il cui solo annuncio dovrebbe risuonare come un allarme globale.Un crimine di guerra travestito da progetto economicoDal punto di vista operativo, il piano è una distopia logistica.