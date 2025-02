Ilfattoquotidiano.it - Trump restaura il principio della “massima pressione” ma cerca un dialogo sul nucleare con l’Iran. “Influiranno anche i tagli a USAid”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima un ordine esecutivo con cuiildi “” utilizzato durante il primo mandato. Poche ore dopo, un post sui social in cui spiega di volere chesia un “paese grande e di successo” e di desiderare un “accordo verificato sul“. Donaldaffronta il delicatissimo dossier dei rapporti con Teheran applicando il consueto schema, ovvero sedere al tavolo delle trattative da una posizione di forza per raggiungere l’obiettivo: instaurare unsul tema dell’atomica.Martedì il tycoon ha firmato un “Memorandum presidenziale sulla sicurezza nazionale” che ripristina la “sul governoRepubblica islamica, negando alogni via per dotarsi di un’arma“. Teheran nega di volersene dotare ma Israele – principale alleato di Washington nell’area mediorientale – sostiene il contrario, il che secondo Tel Aviv costituirebbe minaccia esistenziale per lo Stato ebraico.