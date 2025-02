Ilfoglio.it - Trump propone che gli Stati Uniti “prendano il controllo” di Gaza, sfollando definitivamente i residenti

Leggi su Ilfoglio.it

Martedì il presidente americano Donaldha proposto che gliassumano una "posizione di proprietà a lungo termine" sue che i suoi abitanti vengano trasferiti in "un bel pezzo di terra, fresco e bello" in un altro paese. La sua idea prevede di mettere il territorio, devastato dalla guerra, sotto ilstatunitense, delineando uno scenario di sfollamento di massa che rischierebbe di infiammare il mondo arabo.ha avanzato questa proposta mentre accoglieva alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ma l'idea di rimuovere permanentemente i 2,2 milioni didie reinsediarli altrove ha suscitato reazioni indignate da parte di molti palestinesi e dei loro alleati arabi. Un'iniziativa del genere non solo comporterebbe l'allontanamento forzato della popolazione dalla propria terra, ma vedrebbe anche glicoinvolti ancora più direttamente nel conflitto, appropriandosi di un territorio palestinese.