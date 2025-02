Lettera43.it - Trump ha detto che gli Stati Uniti «prenderanno il controllo» della Striscia di Gaza

Martedì Donaldha annunciato che gliildi, potenzialmente con l’impiego di truppe americane, mentre i palestinesi dovrebbero lasciarla. Lo hadurante una conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che è in visita a Washington. «Gliildie anche noi faremo un lavoro con essa», ha dichiarato, descrivendo il suo progetto per l’area come una nuova «Riviera». Il presidente americano ha accolto Netanyahu annunciando un miliardo di nuove forniture di armi a Israele.: «Vedo una posizione di proprietà a lungo termine»«Vedo una posizione di proprietà a lungo termine, e la vedo portare grande stabilità a quella parte del Medio Oriente, e forse all’intero Medio Oriente», ha aggiunto