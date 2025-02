Thesocialpost.it - Trump firma contro le donne transgender: niente competizioni sportive in scuole e college

Leggi su Thesocialpost.it

NEW YORK – Il presidente degli Stati Uniti Donaldfirmerà oggi un ordine esecutivo che escluderà ufficialmente ragazze edallein. Una promessa fatta in campagna elettorale e ora mantenuta, raccogliendo consensi tra la sua base elettorale e anche tra chi non ha mai accettato la presenza di atletenelle gare scolastiche. Durante le Olimpiadi di Parigi,aveva difeso la pugile italiana Angela Carini, che si era ritirata dopo aver subito un colpo da Imane Khelif, atleta algerina non, la cui partecipazione aveva comunque generato dibattiti sul tema del genere. “Sono una donna come tutte le altre – aveva dichiarato Khelif – sono nata donna, vivo come una donna e gareggio come una donna. Su questo non ci sono dubbi”.