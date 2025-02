Lanotiziagiornale.it - Trump e Netanyahu. Due facce, stessa medaglia

Dunqueci spiega che l’Unrwa, l’agenzia ONU che supporta i profughi palestinesi in Medio Oriente, “ha perso il suo status di organizzazione umanitaria indipendente ed è diventata un’organizzazione terroristica controllata da Hamas”. Ci fa sapere anche di essere d’accordo con chi crede che il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani promuoverebbe l’antisemitismo.Sono le stesse idee che il carnefice Benjamin, primo ministro israeliano, propaga da mesi per tentare di giustificare il disastro umanitario a Gaza. Opinioni personali che vengono smentite ogni giorno a livello internazionale ma che hanno molta fortuna tra i tifosi della macellazione del popolo palestinese.Lo pensavae lo pensa anche. In fondo se ci pensate bene è un ricongiungimento che ci aiuta a chiarire molte cose.