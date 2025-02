Quotidiano.net - Trump e i dazi: cosa sono e perché sono così importanti nell'economia mondiale

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 febbraio 2025 – Si parla tanto in questo periodo della politica interna ed estera di Donald, rieletto presidente degli Stati Uniti d'America per il secondo mandato non consecutivo. A poco più di due settimane dal suo ritornoo Studio ovale della Casa Bianca,ha già messo in pratica alcune delle promesse effettuate durante la campagna elettorale: dopo avere iniziato il processo di deportazione degli immigrati irregolari, il tycoon ha comunicato a seguire l'uscita degli Usa sia dagli accordi di Parigi per il clima sia dall'Organizzazionedella Sanità. Un'altra delle prerogative del nuovo governo repubblicano, tuttavia, consiste nel portare avanti la guerra commerciale nei confronti di altri vari attori internazionali.stesso, infatti, aveva impostodal 10% al 25% a Cina, Messico e Canada, oltre ad avere preannunciato anche un aumento delle tariffe commerciali rivolto all'Europa, prima della sospensione di 30 giorni degli stessi appena decretataa giornata odierna.