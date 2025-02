Thesocialpost.it - Trump colpisce l’Ue ma “grazia” l’Italia dell’amica Meloni: la clamorosa indiscrezione

si prepara a colpire l'Europa con pesanti dazi, ma potrebbe mantenere un atteggiamento decisamente meno ostile versodi Giorgia, che nelle ultime settimane non ha mancato di esprimere tutta la sua vicinanza al presidente Usa. A lanciare il clamoroso scoop in queste ore è stata la testata Dagospia, che ha parlato di un "trattamento speciale" per il nostro Paese grazie ai buoni rapporti tra la premier e il presidente americano.Stando a Dagospia,"il dazista" sarebbe ormai pronto a "spaccare l'Unione Europea a colpi di tarrife sui prodotti esportati negli Usa". Con delle differenze, però, da Paese a Paese.Alla Francia di Macron, con il quale il presidente Usa ha un rapporto decisamente turbolento, i dazi potrebbero essere applicati "su tutte le merci".