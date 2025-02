Lapresse.it - Trump avverte l’Iran: “Se mi uccideranno sarà cancellato”

“Ho lasciato istruzioni: se mi uccidono vengono cancellati, non rimarrà nulla. Ma non dovrebbero essere in grado di farlo”. Lo ha detto Donalda margine della firma dell’ordine esecutivo sul nucleare iraniano, che ristabilisce la massima pressione Usa su Teheran per impedire che acquisisca armi nucleari. “E’ molto duro” e “si spera che non dovremo usarlo”, ha aggiunto il presidente americano riferendosi al documento appena siglato.