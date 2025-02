Quotidiano.net - Trump apre le porte a Netanyahu: "Palestinesi via per sempre da Gaza"

Leggi su Quotidiano.net

Dopo 16 mesi di guerra a, Benjaminha fatto ieri ingresso alla Casa Bianca per affrontare col presidente Usa, Donald, questioni di importanza capitale per lo Stato ebraico: l’eliminazione militare e politica di Hamas, il recupero degli ultimi ostaggi, il futuro della tregua in Libano, la normalizzazione delle relazioni con l’Arabia Saudita e la minaccia nucleare dell’Iran. "Una missione di portata storica", secondo lo staff del premier israeliano. Per la coppiae per la delegazione di Tel Avivha fatto mettere a disposizione un’ala intera della Blair House: la residenza dove vengono alloggiati gli ospiti di maggior riguardo degli Stati Uniti. Inoltre ha sottoposto al Congresso la richiesta di nuovi aiuti militari per Israele per circa un miliardo di dollari.