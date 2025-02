Trump al Super Bowl | prima volta con un presidente in carica sugli spalti

Leggi su Sportface.it

Donaldassisterà al2025. Ilrieletto degli Stati Uniti sarà domenica a New Orleansper seguire la finale di NFL tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Lo ha confermato in mattinata la Casa Bianca.diventerà il primoina presenziare al più grande evento del calendario sportivo annuale americano. I Kansas City Chiefs punteranno a un triplete senza precedenti nella NFL, mentre di Philadelphia Eagles puntano a ribaltare il pronostico, nettamente favorevole a Patrick Mahomes e compagni. Donaldha avuto spesso un rapporto difficile con la NFL. Nel 2017 ha messo in dubbio il patriottismo dei giocatori che si erano inginocchiati durante l’inno nazionale americano per richiamare l’attenzioni sul tema razzismo. Le sue critiche scatenarono un’ondata di proteste tra i giocatori.