Trump accoglie Netanyahu il piano vago sul futuro di Gaza | Non si può tornare là è un inferno | per i palestinesi servono posti più belli

Donaldinsiste sulla sua ricetta suldi: la popolazione deve andare via dalla Striscia, magari per andare a vivere in Egitto o in Giordania. Accanto a lui, davanti al camino dello Studio Ovale, il premier israeliano Benjamin, che si dice contento che ci siaalla Casa Bianca perché con lui «siamo una combinazione imbattibile».non è entrato granché nei dettagli su come pensa che quasi due milioni di persone non tornino nella Striscia di. Si è detto fiducioso che sia l’Egitto che la Giordania diano il proprio consenso adre gli sfollati di. Un posto che secondoè solo un «», un «cantiere di demolizione», un posto con «decenni di morte». I, secondo, non hanno alternativa se non trovare un’altra sistemazione.