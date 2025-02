Iodonna.it - Trovare le differenze: Emma "copia" il colore di capelli a zia Julia (Roberts)

Leggi su Iodonna.it

Da bionda a rossa, il passaggio è breve: per, il successo è assicurato. Con il suo volto minuto, la carnagione immacolata e la folta chioma (allungata ad arte dalle extension), la star di Hollywood sta bene con qualsiasi. Come dimostra la nuova colorazione Sunrise Red, che la valorizza al massimo strizzando l’occhio all’iconica chioma rame di zia. Impossibile non notare la somiglianza tra le due. Passionerossi: le tonalità dare alle star X Leggi anche › Irossi del 2025: dal “Cherry Cola” al “Red Hot”, arrivano sfumature piccanti Il nuovoSunrise Red discalda l’inverno con un‘audace scelta beauty: una chioma rosso rame.