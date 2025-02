Anteprima24.it - Trotta Bus inadempiente nei confronti dei dipendenti: la nota dei legali

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo a pubblichiamo ladeiPio e Fioravante Orlando che puntano il dito controBus, azienda affidataria da anni del servizio pubblico a Benevento. I due avvocati puntano il dito contro diverse inadempienze neidei: “bus: contributi non pagati, indennità non corrisposte e fondo TFA salute attivato per i lavoratori solo dal 2024. L’aziendabus, affidataria da anni del servizio pubblico su Benevento, si è resosui 1) contributi previdenziali da versare ai lavoratori, 2) su indennità di ferie non retribuite e 3) addirittura sulla mancata attivazione del Fondo TPL Salute, fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, obbligatorio, per idelle imprese di autotrasporti, valore fondamentale per la tutela della salute e della prevenzione sanitaria.