Gamberorosso.it - "Troppo folclore nella narrazione della pizza. Napoli non è un terreno fertile". Lo sfogo di Enzo Coccia

Leggi su Gamberorosso.it

Non le manda certo a dire,, in un'intervista rilasciata a Italia a Tavola in cui parlama soprattutto del mondo che gira intorno a questo prodotto, delle falle di sistema che ostacolo uno sviluppo compiuto del comparto. Il primo? La mancanza di personale qualificato: «Mi ritrovo unità lavorative che non conoscono le basi tecniche e scientifiche per produrre unanapoletana di qualità. In Italia non esiste una vera e propria formazione scolastica istituzionale. Una formazione di spessore richiede anni e anni di impegno da parte degli addetti tenendo fuori la personalità egocentrica dell'apparire» denuncia. E lo fa alla luce del suo impegno decennale per far evolvere il comparto arricchendo la tradizione con basi tecniche e scientifiche. È un approccio che lo accompagna da quando – era il 2015 – ha firmato con Paolo Masi e Annalisa Romano il suo primo libro: LaNapoletana (ed.