Juventusnews24.com - Trevisani stronca Kelly: «Non credo che sarà un futuro titolare della Juve. Vedo in lui un riempitore della panchina per questo motivo»

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio per analizzare il nuovo difensore Kelly arrivato dal Newcastle.

PAROLE – «In Kelly vedo un riempitore della panchina, non certamente un titolare, almeno della Juve che ci si immagina. Numericamente bisognava rimpolpare un reparto che era finito. Non so quante partite farà perché se deve giocare uno con quelle caratteristiche gioca Gatti».