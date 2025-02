Lapresse.it - Trentino, scia col cane al guinzaglio: multato su una pista del Brocon

Unotore è stato sorpreso edai carabinieri mentre scendeva lungo unadel passo del, in, con ilal. Altri novetori sono stati invece rintracciati e multati mentrevano su unachiusa. E’ il bilancio degli ultimi giorni di controlli dei carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana sui tracciati del comprensorio del.Le regole sulle piste da sciI carabinieri ricordano “le principali regole perre in sicurezza, tra le quali l’obbligo del casco per i minori di diciotto anni, l’assicurazione obbligatoria troppo spesso non attivata, il rispetto per gli altri e della segnaletica ed il divieto dire in condizioni di alterazione psicofisica”, cioè sotto effetto di alcol o droghe.