Parmatoday.it - Treni, in arrivo a Parma nuovi macchinisti

Leggi su Parmatoday.it

Sono oltre 350 i candidati al ruolo di macchinista intalia Tper risultati idonei alla fase due della selezione. La società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna, si legge in una nota, "aveva avviato il 13 gennaio la ricerca per 15 posizioni aperte, con.