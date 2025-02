Bergamonews.it - Tre indagati per il crollo nel cantiere Esselunga a Firenze: morì anche un operaio di Chiuduno

Ci sono treper ildella trave nelin via Mariti a, tragedia che il 16 febbraio 2024 causò la morte di cinque operai.La notizia, riportata dall’Ansa, arriva a quasi un anno dal disastro neldi via Mariti. Quella mattina una trave lunga 20 metri collassò provocando la morte di Luigi Coclite, autotrasportatore 60enne arrivato alcon un camion betoniera residente a Collesalvetti (Livorno). A perdere la vitaquattro operai di origine nordafricana: Taoufik Haidar, 43 anni, Mohamed El Ferhane, 24 anni, Bouzekri Rahimi, 56 anni e Mohamed Toukabri, 54 anni. Tutti abitavano in provincia di Brescia e Bergamo. In particolare Haidar si era trasferito da pochi mesi a.Indagato il direttore dei lavori strutturali all’interno del, l’ingegnere Marco Passaleva.