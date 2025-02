Thesocialpost.it - Travolto da un tir mentre cammina sulla A14, Davide Cesarini morto a 48 anni

Ha lasciato la sua autocorsia di emergenza e ha iniziato are a piedi lungo l’A14, nel tratto tra Riccione e Cattolica, quando è statoda un tir. Non c’è stato nulla da fare per, 48, vicedirettore della filiale di RivieraBanca a Padiglione, frazione di Tavullia, e padre di una ragazza adolescente.Leggi anche: Incidente spaventoso, dramma in autostrada: tutto bloccato, impatto violentissimoLeggi anche: Tommaso D’Agostino investito e ucciso all’asilo da un’auto: condannata a duela donna che “è scesa senza inserire il freno a mano”Indagini in corsodinamicaGli agenti della Polizia autostradale di Forlì stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni,avrebbe parcheggiato l’auto in una piazzola di sosta nei pressi dell’autodromo di Misano, prima di inrsi lungo la corsia di emergenza.