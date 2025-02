Anconatoday.it - Travolto con la motozappa, muore operatore agricolo

FABRIANO - Stava lavorando con laquando l'attrezzo lo hae ucciso. E' morto cosi oggi pomeriggio un. L'uomo, si tratterebbe di un anziano, del posto, stava lavorando in un frustolo di terreno quando, per cause in corso di accertamento, è finito sotto.