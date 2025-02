Palermotoday.it - Trasporto pubblico, 50 milioni in 5 anni per acquistare nuovi bus elettrici e a metano

Approvata in Giunta la rimodulazione dei fondi per l'acquisto di mezzi green da parte delle aziende dellocale di tipo urbano nell'Isola. Le risorse sono quelle del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per un totale di 142spendibili dal 2019 al 2033.