Trapani sequestrata discarica abusiva una denuncia

I carabinieri del comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno posto sotto sequestro unaillegale di 4.000 metri quadrati eto il proprietario del terreno di Castelvetrano alla procura di Marsala. L’uomo è accusato di “gestione non autorizzata di rifiuti” secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente.I militari, insieme ai tecnici dell’Arpa e alla polizia giudiziaria della procura di Marsala, hanno scoperto un deposito illegale di rifiuti ingombranti, che comprendeva ben 139 veicoli fuori uso. Questi, esposti alle intemperie, avrebbero potuto rilasciare sostanze nocive nel terreno, contaminando il suolo e l’acqua, con un serio rischio per la salute pubblica.Per prevenire ulteriori danni ambientali, l’intera area è stata messa sotto sequestro e al responsabile sono state comunicate le disposizioni legali che dovrà seguire per bonificare l’area.