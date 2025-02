Training Day | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

Day: ladeldelIlDay è probabilmente il più apprezzato dellaografia di Antoine Fuqua, regista anche di The Equalizer, Shooter e Attacco al potere – Olympus Has Fallen. Uscito nel nel lontano 2001, ilvede protagonisti Denzel Washington e Ethan Hawke e segue il il giovane poliziotto Jake Hoyt (Hawke), che per il suo primo giorno di servizio viene affiancato all’esperto e pluridecorato Alonzo Harris (Washington), il quale deve valutare se Hoyt sia idoneo a far parte della squadra antidroga della polizia di Los Angeles. I due hanno però approcci molto diversi al loro mestiere: mentre infatti Jake rispetta alla lettera il manuale, Alonzo preferisce confondersi con la strada e adottare un modo di fare molto più pratico.Sebbene Alonzo affermi di essere il tipo di poliziotto che dà valore alla giustizia di strada piuttosto che a quella legale, in realtà è solo un poliziotto corrotto che pensa di essere al di sopra della legge.